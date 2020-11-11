Почти половина россиян собралась увольняться в 2021 году
Почти половина работающих жителей России хотели бы найти новую работу в 2021 году. Об этом говорит исследование, проведенное сервисом Работа.ру.
Выяснилось, что 43% респондентов запланировали поменять трудоустройство, еще 21% заявили, что хотят найти подработку.
Опрошены были более 5 тысяч респондентов в ноябре.
Также исследователи узнали, что 18% респондентов в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку — квартиру или автомобиль. 11% россиян намерены отправиться в путешествие, о котором давно мечтали.
Также опрошенные признались, что хотели бы заняться новым хобби (9%), начать изучать иностранный язык (6%) и сесть на диету (6%).
Кроме того, больше половины россиян - 58% - думают, что будущий год будет для них тяжелым. Остальные не ждут больших трудностей.
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН рассказал, что спасло экономику регионов во время первой волны коронакризиса.
«Там, где производство было основой, не было многочисленных увольнений и большого экономического провала. А в городах с постиндустриальной экономикой - в Москве, Санкт-Петербурге - удар оказался наиболее сильным. То, что в регионах экономика не основана на услугах, это ее и спасло», - рассказал экономист.
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