Почти половина россиян собралась увольняться в 2021 году

Также исследователи узнали, что 18% респондентов в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку — квартиру или автомобиль. 11% россиян намерены отправиться в путешествие, о котором давно мечтали.

Также опрошенные признались, что хотели бы заняться новым хобби (9%), начать изучать иностранный язык (6%) и сесть на диету (6%).

Кроме того, больше половины россиян - 58% - думают, что будущий год будет для них тяжелым. Остальные не ждут больших трудностей.

Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН рассказал, что спасло экономику регионов во время первой волны коронакризиса.

«Там, где производство было основой, не было многочисленных увольнений и большого экономического провала. А в городах с постиндустриальной экономикой - в Москве, Санкт-Петербурге - удар оказался наиболее сильным. То, что в регионах экономика не основана на услугах, это ее и спасло», - рассказал экономист.

