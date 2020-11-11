Россиянам посоветовали заменить услуги психологов общением с друзьями
Политолог Алексей Мухин напомнил НСН о способах борьбы со стрессом во времена СССР.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов. Необходимость такого нововведения депутаты объяснили повышенным спросом на успокоительные препараты в последние месяцы.
Политолог Алексей Мухин напомнил в эфире НСН о способе борьбы со стрессом во времена СССР.
«Думаю, что услуги психологов – это дань моде, которую вводят через американский Голливуд наши западные партнеры. Вообще-то, в России, на мой взгляд, особенно в Советском Союзе, было принято пользоваться в таком случае душевными беседами с друзьями», – сказал он.
Ранее стало известно, что спрос на услуги психологов в этом году вырос на 89 процентов.
Также Мухин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что вновь выделенные средства на выплаты медикам не застрянут в руках региональных министров.
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