Россиянам посоветовали заменить услуги психологов общением с друзьями

«Думаю, что услуги психологов – это дань моде, которую вводят через американский Голливуд наши западные партнеры. Вообще-то, в России, на мой взгляд, особенно в Советском Союзе, было принято пользоваться в таком случае душевными беседами с друзьями», – сказал он.

Ранее стало известно, что спрос на услуги психологов в этом году вырос на 89 процентов.

Также Мухин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что вновь выделенные средства на выплаты медикам не застрянут в руках региональных министров.

