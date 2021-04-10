Около 40% россиян с высшим образованием работают не по специальности
Не по специальности работают 38% выпускников вузов России. В возрасте до 24 лет эта доля составляет 54%. Таковы выводы опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, на которые ссылается «Интерфакс» 10 апреля.
Из тех, кто получает ежемесячный доход менее 30 тыс. рублей, 51% россиян с высшим образованием, при уровне дохода более 80 тыс. рублей в месяц – вдвое меньше (25%).
Известно, что пятая часть дипломированных выпускников вузов (22%) работает в смежной сфере. Диплом пригодился 40% россиян – они работают по специальности.
В опросе приняли, который завершился 4 апреля, участвовали 3500 соотечественников с высшим образованием и опытом работы.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что высококвалифицированный труд в России недооценивается, а диплом перестал гарантировать трудоустройство.
«Многие убедились, что высшее образование хоть и повышает шансы на трудоустройство, но обеспечивает его не всегда. Работодатели в последнее время меньше внимания обращают на диплом, а все больше на практический опыт работы. Другими словами, диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство», - рассказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 704 / сут.
Умерли
103 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 579 / сут.
- Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 3-километровую высоту
- Около 40% россиян с высшим образованием работают не по специальности
- В России за сутки выявили 8 704 новых случая COVID-19
- В даркнете предлагают купить российские вакцины от COVID
- ВШЭ: Мировая экономика в 2021 году не выйдет из кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru