Около 40% россиян с высшим образованием работают не по специальности

Не по специальности работают 38% выпускников вузов России. В возрасте до 24 лет эта доля составляет 54%. Таковы выводы опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, на которые ссылается «Интерфакс» 10 апреля.

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Из тех, кто получает ежемесячный доход менее 30 тыс. рублей, 51% россиян с высшим образованием, при уровне дохода более 80 тыс. рублей в месяц – вдвое меньше (25%).

Известно, что пятая часть дипломированных выпускников вузов (22%) работает в смежной сфере. Диплом пригодился 40% россиян – они работают по специальности.

В опросе приняли, который завершился 4 апреля, участвовали 3500 соотечественников с высшим образованием и опытом работы.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что высококвалифицированный труд в России недооценивается, а диплом перестал гарантировать трудоустройство.

«Многие убедились, что высшее образование хоть и повышает шансы на трудоустройство, но обеспечивает его не всегда. Работодатели в последнее время меньше внимания обращают на диплом, а все больше на практический опыт работы. Другими словами, диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство», - рассказал он.

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ФОТО: РИА Новости/Майя Машатина
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