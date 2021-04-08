Вторая «вышка» для творческих профессий в России будет бесплатной
В России стало возможно получение бесплатного второго высшего образования по некоторым творческим специальностям. Поправки к закону «Об образовании в Российской Федерации» были одобрены на заседании кабинета министров, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.
После первого высшего образования получить второе можно будет по таким специальностям, как режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, а также переводчик художественной литературы. «Это специалисты, в которых сегодня нуждается отрасль культуры», - пояснила глава Минкульта РФ Ольга Любимова, чье ведомство отвечало за разработку проекта.
В ближайшее время правительство установит точный перечень высших учебных заведений, в которых вторую «вышку» можно будет получить бесплатно.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН назвал причины снижения интереса к высшему образованию.
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