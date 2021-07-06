Около 40% российских туристов желают привиться перед отпуском

Почти каждый пятый опрошенный планирует отправиться на отдых за границу. 40% респондентов заявили, что намерены вакцинироваться перед отпуском, а более 20% купят страховку и проверят уровень антител к COVID-19.

Яркое солнце, высокая температура воздуха и алкоголь часто провоцируют конфликты в курортных городах. Отдыхающим нужно стараться быть максимально вежливыми с окружающими и с уважением относиться к местным порядкам, чтобы не давать повода для инцидентов.

