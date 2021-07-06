Около 40% российских туристов желают привиться перед отпуском
Более 60% граждан России намерены в ближайшие три месяца отправиться в отпуск по стране, говорится в совместном исследовании «Райффайзенбанка» и финансового супермаркета «Сравни.ру», на которое ссылается ТАСС.
Почти каждый пятый опрошенный планирует отправиться на отдых за границу. 40% респондентов заявили, что намерены вакцинироваться перед отпуском, а более 20% купят страховку и проверят уровень антител к COVID-19.
Яркое солнце, высокая температура воздуха и алкоголь часто провоцируют конфликты в курортных городах. Отдыхающим нужно стараться быть максимально вежливыми с окружающими и с уважением относиться к местным порядкам, чтобы не давать повода для инцидентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru