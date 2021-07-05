Инфекционист рассказал, как лечить коронавирус у вакцинированных

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что лечение COVID-19 у вакцинированных не отличается от течения заболевания у остальных граждан. Он рассказал РИА Новости, что у привитых жителей более благоприятные прогнозы на выздоровление.

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Тимаков отметил, что если прошедший вакцинацию россиянин все-таки заболевает, то протоколы лечения для него те же самые, что и для непривитых людей.

При этом он подчеркнул, что симптомы заболевания не отличаются, однако они менее выражены, а до стадии разрушения органов и тканей и вовсе не должно дойти.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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