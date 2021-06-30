Психолог рассказала, как избежать конфликтных ситуаций в отпуске
Яркое солнце, высокая температура воздуха и алкоголь часто провоцируют конфликты в курортных городах, сообщает радио Sputnik со ссылкой на социального психолога Ирину Баржак.
По ее словам, отдыхающим нужно стараться быть максимально вежливыми с окружающими и с уважением относиться к местным порядкам, чтобы не давать повода для инцидентов. «Мы не приходим в гости со своими порядками, соответственно стоит прислушаться к местным и вести себя деликатно по отношению к ним», – сказала Баржак.
В случае, если не удалось избежать конфликтной ситуации, нужно постараться успокоить оппонента и найти выход из сложившейся ситуации. «Не будет же он спорить сам с собой. Такой прием поможет снизить градус конфликта», – считает психолог.
Она советует ни в коем случае не использовать во время выяснения отношений слово «успокойся» и его синонимы.
Как сообщалось, работник в России может получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине, что предусмотрено статьей 128 Трудового кодекса РФ. В в российском законодательстве не определены критерии уважительной причины, которые работодатель устанавливает сам.
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