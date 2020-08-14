Около 32 млн тестов на коронавирус проведено в России

В России провели почти 32 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, пишет RT. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 231 тысяча человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире вплотную приблизилось к 21 миллиону.

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Намерение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить соответствие испытаний российской вакцины от коронавируса установленным процедурам вполне естественна, сказал в эфире НСН главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

«Они высказывали сомнения по поводу того, что слишком быстро сделано, прошла ли она все этапы. Я думаю, это их право. Для этого и существует ВОЗ. Они хотят проверить все протоколы, это нормально. Обычно вакцины создаются и испытываются не меньше года, но ситуация такая, что это был социальный заказ человечества, препарат нужно было сделать очень срочно», - отметил Ершов.

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ФОТО: pixabay.com
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