Адвокат: Государство должно вести разъяснительную работу по вакцинации

«Вакцинирование – тема очень острая, актуальная и в последнее время часто спорная. Сторонники ужесточения обязательной прививочной кампании не учитывают все более нарастающее недовольство по этому поводу. Оно связано с некачественными препаратами, грубым отношением врачей и медперсонала, завышением цен на платные вакцины. Все эти факторы самым негативным образом влияют на настроение общества, а государство должно вести разъяснительную работу», – сказал он.

Кроме того, Павел Астахов в эксклюзивном интервью НСН заверил, что полученные результаты после минувших выборов президента в Белоруссии невозможно подделать.

