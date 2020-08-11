Адвокат: Государство должно вести разъяснительную работу по вакцинации
Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинирование от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60 процентов населения страны.
Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что государство должно реагировать на негативное отношение россиян к вакцинации, проводя разъяснительную работу.
«Вакцинирование – тема очень острая, актуальная и в последнее время часто спорная. Сторонники ужесточения обязательной прививочной кампании не учитывают все более нарастающее недовольство по этому поводу. Оно связано с некачественными препаратами, грубым отношением врачей и медперсонала, завышением цен на платные вакцины. Все эти факторы самым негативным образом влияют на настроение общества, а государство должно вести разъяснительную работу», – сказал он.
Кроме того, Павел Астахов в эксклюзивном интервью НСН заверил, что полученные результаты после минувших выборов президента в Белоруссии невозможно подделать.
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