Адвокат: Государство должно вести разъяснительную работу по вакцинации

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинирование от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60 процентов населения страны.

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что государство должно реагировать на негативное отношение россиян к вакцинации, проводя разъяснительную работу.

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«Вакцинирование – тема очень острая, актуальная и в последнее время часто спорная. Сторонники ужесточения обязательной прививочной кампании не учитывают все более нарастающее недовольство по этому поводу. Оно связано с некачественными препаратами, грубым отношением врачей и медперсонала, завышением цен на платные вакцины. Все эти факторы самым негативным образом влияют на настроение общества, а государство должно вести разъяснительную работу», – сказал он.

Кроме того, Павел Астахов в эксклюзивном интервью НСН заверил, что полученные результаты после минувших выборов президента в Белоруссии невозможно подделать.

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ФОТО: www.rfdeti.ru
ТЕГИ:ВакцинацияАдвокатПавел Астахов
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