«Медвежья услуга»: В Красноярском крае все реже охотятся на бурых медведей

В Красноярском крае много бурых медведей, так как охотники все реже охотятся на этих животных, рассказали НСН в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.

В России все чаще медведи (в основном молодые особи, медвежата) выходят к людям – в города (например, в Амурской области, на Сахалине), на автотрассы (Иркутская область, Сахалин), даже в аэропорты (Камчатка). Это все случаи буквально последних двух недель.