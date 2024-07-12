«Медвежья услуга»: В Красноярском крае все реже охотятся на бурых медведей
В Красноярском крае много бурых медведей, потому что охотники стали все реже на них охотиться, сообщили НСН в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
В Красноярском крае много бурых медведей, так как охотники все реже охотятся на этих животных, рассказали НСН в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.
В России все чаще медведи (в основном молодые особи, медвежата) выходят к людям – в города (например, в Амурской области, на Сахалине), на автотрассы (Иркутская область, Сахалин), даже в аэропорты (Камчатка). Это все случаи буквально последних двух недель.
«Высокая численность хищника в регионе обусловлена ежегодным недобором данного охотничьего ресурса охотниками, повышенным размером ставки налогового сбора за пользование объектами животного мира, высокой стоимостью путевок, необходимых для осуществления охоты на территории закрепленных охотничьих угодий, а также невостребованностью продукции охоты среди населения. Следует отметить, что в крае все меньше остается охотников, обладающих навыками охоты на бурого медведя, которая всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья самого охотника», - сказала пресс-секретарь министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Анастасия Пчелкина.
По ее словам, чаще всего к людям приходят нездоровые, молодые или пожилые медведи.
«Медведь бурый – широко распространенный в пределах Красноярского края охотничий вид, численность которого, согласно данным ежегодно проводимого государственного мониторинга охотничьих ресурсов, в регионе высока. Учитывая физико-географические особенности региона, множество населенных пунктов, садовых участков расположены в пределах естественной среды обитания объектов животного мира. В таких условиях вероятность встречи человека и хищника достаточно велика. Первостепенной причиной выхода бурых медведей в населенные территории является нехватка естественных нажировочных кормов (кедрового ореха, ягод и др.) на фоне повышенной плотности популяции бурого медведя. Как правило, за пределы естественной природной среды выходят истощенные особи, больные трихинеллезом и другими болезнями, имеющие травмы, ранения, старые особи, не способные добывать корм, а также молодые, не имеющие постоянного участка обитания», - сказала собеседница НСН.
В ведомстве предостерегли россиян от подкормки диких животных, так как это может привести к их гибели, а также к агрессивному поведению в адрес человека.
«В первую очередь подкормка диких животных в целом является процессом, упрощающим саму процедуру добывания пищи данными животными. Как правило, прикорм диких животных приводит к повышенному интересу к человеку, который в дальнейшем воспринимается как источник получения пищи, а не объект, которого необходимо опасаться. Следовательно, после получения пищи от человека инстинктивный страх перед людьми теряется, в результате чего у животных возникает повышенный интерес к населенным территориям. Необходимо понимать, что медведь бурый является опасным хищником, поведение которого невозможно предугадать. Зачастую поведение голодного медведя становится непредсказуемым и агрессивным, следовательно, возникает угроза для здоровья и жизни человека. Принимая во внимание физические и силовые показатели хищника, непредсказуемость его действий, единственным способом защитить жизнь и здоровье человека является безотлагательное устранение агрессивного хищника. Таким образом, человек, который подкармливает медведя, оказывает данному животному «медвежью услугу», обрекая его на неминуемую гибель», - подчеркнула Пчелкина.
Сложно предугадать число встреч бурых медведей с людьми, отметили в министерстве, однако людям стоит помнить о правилах безопасности в лесу.
«Спрогнозировать количество возможных контактов хищника с населением достаточно сложно. Не только последствия вмешательства человека в естественную среду обитания влияют на вероятность встречи с медведем. Немаловажную роль играют текущая эпизоотическая обстановка в популяции, обилие естественных кормов, численность поголовья хищника и его конкурентов, а также соблюдение человеком мер безопасности при посещении лесов», - заключили в ведомстве.
Ранее руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что нельзя подкармливать диких медведей – это хищники, которые не оставляют шанса на спасение своей жертве.
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