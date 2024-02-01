В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего

Рабочий, чистивший снег на крыше кафе в Вязьме, погиб в результате нападения медведя, сообщает пресс-служба Следственного упарвления СК РФ по Смоленской области.

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По данным ведомства, трагедия произошла на территории кафе, которое расположено на 225 км трассы «Москва - Минск». Чистивший снег рабочий упал крыши заведения на клетку с медведем, который напал на мужчину.

«От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Ранее в Якутии при нападении медведя пострадали два сотрудника компании «РусГазБурение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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