В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего

По данным ведомства, трагедия произошла на территории кафе, которое расположено на 225 км трассы «Москва - Минск». Чистивший снег рабочий упал крыши заведения на клетку с медведем, который напал на мужчину.

«От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Ранее в Якутии при нападении медведя пострадали два сотрудника компании «РусГазБурение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

