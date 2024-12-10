Ограничить, нельзя запретить: Прокатные удостоверения не отпугнут россиян от видеоигр

Он также призвал не запрещать все подряд, а решать вопросы на уровне здравого смысла.



«В России не было ситуаций, когда видеоигры запрещали или признавали экстремистскими, однако подобное происходило в других странах. Например, в Китае запрещена видеоигра, в которой Тайвань считается отдельным государством. Но это исключительно их взгляд на мир. У нас подобного не было, потому что мы за историческую достоверность. Например, в американской игре Call of Duty русских делают главными противниками. Это означает то, что нас уважают и считают очень сильной державой. Подобные вопросы должны решаться не на уровне запретов, а на уровне здравого смысла и здорового восприятия», - заключил Кузьменко.

Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал НСН, что введение прокатных удостоверений для видеоигр вызовет повышение цен как на зарубежные, так и на отечественные продукты.

