Ограничить, нельзя запретить: Прокатные удостоверения не отпугнут россиян от видеоигр
Играм не нужны прокатные удостоверения точно так же, как и всеми любимым голливудским фильмам, потому что кто захочет – посмотрит и поиграет: вопросы надо решать не запретами, а здравым восприятием, сказал НСН Александр Кузьменко.
Никакое прокатное удостоверение не остановит распространение видеоигр в России, кто захочет поиграть - поиграет, сказал НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее заявила, что на компьютерные игры, распространяющиеся в России, необходимо выдавать прокатные удостоверения по аналогии с фильмами. По мнению Лантратовой, это необходимо, чтобы контролировать контент игр, который является «очень сильным оружием влияния» на детей. Она привела в пример игру School Shooter. По словам депутата, для играющих в нее детей «такой сценарий насилия становится нормой». Кузьменко указал на то, что прокатное удостоверение подразумевает под собой прокат, который не свойственен видеоиграм.
«Само словосочетание «прокатное удостоверение» является семантической неверностью. Прокатное удостоверение дают фильмам для того, чтобы они выступали в прокате либо распространялись на DVD. Но в играх такого нет: они сразу выпускаются на DVD или в онлайн-формате. Где же будут прокатываться игры? Знают ли законотворцы, что такое видеоигры? У игр есть лишь нормированный возрастной ценз, который в России более-менее принят и соответствует европейскому либо американскому», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в случае нарушения видеоигрой или фильмом российских законов такой контент просто запрещается, ни о каких полумерах и речи не может идти.
«Это больше юридический вопрос. Если под словом «прокат» мы подразумеваем просто присутствие этой игры на российском рынке, то никакое удостоверение не остановит распространение игр в России. Мы все помним, что американская корпорация Electronic Arts запретила в России свой футбольный симулятор FIFA. Но даже запрет самого производителя видеоигр ничуть не помешал миллионам россиян играть в виртуальный футбол, прикидываясь казахами или приобретая игру на сером рынке. Эти игры зачастую не нарушают законы РФ. Если какие-то игры будут его нарушать, то в этом вопросе уже будут разбираться другие органы, которые не говорят терминами «ограничить» или «выдать прокатное удостоверение», они просто признают такой контент экстремистским или еще каким-нибудь и запрещают. Подобное мы также можем увидеть на примере фильмов. Играм не нужны прокатные удостоверения точно так же, как и всеми любимым голливудским фильмам, потому что кто захочет – посмотрит и поиграет», - отметил эксперт.
Он также призвал не запрещать все подряд, а решать вопросы на уровне здравого смысла.
«В России не было ситуаций, когда видеоигры запрещали или признавали экстремистскими, однако подобное происходило в других странах. Например, в Китае запрещена видеоигра, в которой Тайвань считается отдельным государством. Но это исключительно их взгляд на мир. У нас подобного не было, потому что мы за историческую достоверность. Например, в американской игре Call of Duty русских делают главными противниками. Это означает то, что нас уважают и считают очень сильной державой. Подобные вопросы должны решаться не на уровне запретов, а на уровне здравого смысла и здорового восприятия», - заключил Кузьменко.
Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал НСН, что введение прокатных удостоверений для видеоигр вызовет повышение цен как на зарубежные, так и на отечественные продукты.
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