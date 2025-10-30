Работу WhatsApp и Telegram ограничили в Крыму
30 октября 202514:51
В республике Крым частично ограничили работу Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ и признанной экстресистской). Об этом сообщает местный оператор «Волна».
Уточняется, что меры по блокировке мессенджеров предпринимаются Роскомнадзором.
«Это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», - говорится в сообщении.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что ограничения работы мессенджеров в южных регионах РФ может быть связано с открытостью их жителей.
