Работу WhatsApp и Telegram ограничили в Крыму

Уточняется, что меры по блокировке мессенджеров предпринимаются Роскомнадзором.

«Это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», - говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что ограничения работы мессенджеров в южных регионах РФ может быть связано с открытостью их жителей.

