Работу WhatsApp и Telegram ограничили в Крыму

В республике Крым частично ограничили работу Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ и признанной экстресистской). Об этом сообщает местный оператор «Волна».

Роскомнадзор заявил об ограничении работы WhatsApp и Telegram на юге РФ

Уточняется, что меры по блокировке мессенджеров предпринимаются Роскомнадзором.

«Это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», - говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что ограничения работы мессенджеров в южных регионах РФ может быть связано с открытостью их жителей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:КрымРоскомнадзорБлокировкаWhatsappTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры