Путин вручил освободившим Северск участникам СВО медали «Золотая Звезда»

Президент РФ Владимир Путин вручил освободившим Северск участникам специальной военной операции (СВО) медали «Золотая Звезда» Героя России. Об этом сообщает RT.

Путин назвал главным результатом СВО возвращение Россией полного суверенитета

По словам главы государства, военнослужащие проявили огромное личное мужество и самоотверженность.

«Благодаря освобождению Северска... открыты возможности... для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях», - отметил он.

Ранее Путин заявил, что в 2025 году российскими войсками были освобождены более 300 населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

