Путин вручил освободившим Северск участникам СВО медали «Золотая Звезда»
17 декабря 202518:41
Президент РФ Владимир Путин вручил освободившим Северск участникам специальной военной операции (СВО) медали «Золотая Звезда» Героя России. Об этом сообщает RT.
По словам главы государства, военнослужащие проявили огромное личное мужество и самоотверженность.
«Благодаря освобождению Северска... открыты возможности... для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях», - отметил он.
Ранее Путин заявил, что в 2025 году российскими войсками были освобождены более 300 населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
