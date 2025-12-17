Комик Грачев из Comedy Club признался, что озвучил Путина в «Простоквашино»
Комик Дмитрий Грачёв из Comedy Club в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что озвучил президента РФ Владимира Путина в мультсериале «Простоквашино».
Он рассказал, что глава государства появится в мультфильме в качестве полноценного персонажа. Другие подробности Грачёв раскрывать отказался.
«Могу ли я об этом говорить сейчас — честно, не уверен. Всё-таки это сюрприз под Новый год. И как это сюжетно будет раскрыто, наверное, лучше уточнить у коллег из «Союзмультфильма», - заключил комик.
Ранее Грачёв выразил уверенность в том, что появление Путина в «Простоквашино» понравится детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
