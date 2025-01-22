Хинштейн заявил, что курских чиновников обяжут уведомлять о выездах за рубеж

Он напомнил, что ранее провел опрос по теме, и 81% людей, проголосовавших в Тelegram, поддержали принятие такое решения.

Хинштейн также уточнил, что проекты соответствующих документов уже находятся в разработке.

Ранее врио губернатора раскритиковал регионального министра Ирину Мусьял за поездку в Индию, заявив, что в нынешней ситуации выезд за рубеж необходимо было согласовать. В свою очередь сама чиновница уточнила, что ее отпуск был согласован заранее, передает «Радиоточка НСН».

