Хинштейн заявил, что курских чиновников обяжут уведомлять о выездах за рубеж

Курские чиновники в дальнейшем будут обязаны сообщать о своих выездах за границу. Соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Он напомнил, что ранее провел опрос по теме, и 81% людей, проголосовавших в Тelegram, поддержали принятие такое решения.

Хинштейн также уточнил, что проекты соответствующих документов уже находятся в разработке.

Ранее врио губернатора раскритиковал регионального министра Ирину Мусьял за поездку в Индию, заявив, что в нынешней ситуации выезд за рубеж необходимо было согласовать. В свою очередь сама чиновница уточнила, что ее отпуск был согласован заранее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьГубернаторыГубернаторАлександр Хинштейн

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