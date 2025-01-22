Хинштейн заявил, что курских чиновников обяжут уведомлять о выездах за рубеж
Курские чиновники в дальнейшем будут обязаны сообщать о своих выездах за границу. Соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что ранее провел опрос по теме, и 81% людей, проголосовавших в Тelegram, поддержали принятие такое решения.
Хинштейн также уточнил, что проекты соответствующих документов уже находятся в разработке.
Ранее врио губернатора раскритиковал регионального министра Ирину Мусьял за поездку в Индию, заявив, что в нынешней ситуации выезд за рубеж необходимо было согласовать. В свою очередь сама чиновница уточнила, что ее отпуск был согласован заранее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru