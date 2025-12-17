Россиян предупредили об опасности катания на тюбингах

По её словам, это связано с тем, что «ватрушка» движется по склону быстрее санок, снегоката или ледянки, однако возможность управления ею полностью отсутствует. При этом затормозить или спрыгнуть практически невозможно.

«Снаряд часто неконтролируемо вращается вокруг своей оси, что может вызвать полную потерю ориентации в пространстве», — отметила эксперт.

Демьяновская добавила, что при катании на тюбинге можно получить травму позвоночника, также не исключены компрессионные переломы, что особенно опасно для детей.

Ранее в Санкт-Петербурге в реанимацию попал 10-летний мальчик, который врезался в дерево во время катания с горки на «ватрушке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

