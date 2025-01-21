Курская чиновница ответила на критику Хинштейна из-за отпуска в Индии

Мусьял отметила, что ее отпуск заранее был согласован и что в соответствии с действующим законодательством и «отсутствием секретки» она не обязана согласовывать выезд за пределы России. Однако несмотря на это, она уведомила врио руководителя администрации Курской области о выезде за пределы страны.

«Я уведомила врио руководителя администрации Курской области о выезде за пределы РФ, в дружественную нашей стране — Индию, богатую своим культурным наследием! И, конечно, я с особым интересом посещала объекты культурного наследия на территории Индии, находящиеся под защитой ЮНЕСКО», - рассказала она.

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил в беседе с НСН, что жители Курской области ждут от Хинштейна и его аппарата конкретных действий, таких, как переселение в новое жилье и выдача компенсаций на ремонт, а до того, куда чиновники ездят отдыхать, им нет никакого дела.



