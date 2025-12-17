США временно разрешили часть операций с Центробанком РФ и проектом «Сахалин-2»

Отмечается, что общая лицензия на все сделки будет действовать до 18 июня 2026 года.

Также до этой даты США разрешили сделки, которые связаны с морской транспортировкой в Японию сырой нефти, добываемой в рамках проекта «Сахалин-2».

Ранее глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что санкции США против России обернулась бумерангом для американского бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

