Власти США временно разрешили проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с Центробанком и Национальным клиринговым центром РФ. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

Отмечается, что общая лицензия на все сделки будет действовать до 18 июня 2026 года.

Также до этой даты США разрешили сделки, которые связаны с морской транспортировкой в Японию сырой нефти, добываемой в рамках проекта «Сахалин-2».

Ранее глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что санкции США против России обернулась бумерангом для американского бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

