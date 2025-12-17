Мишустин призвал подготовить новые меры защиты граждан от мошенников

На стратегической сессии «О борьбе с кибермошенничеством» он отметил, что защитные меры должны быть максимально эффективными.

«При этом надо создавать такие условия, при которых технологии используются для безопасности людей, а не против них», - подчеркнул глава правительства.

Ранее глава отдела аналитики данных департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Александра Радченко предупредил россиян о новой схеме мошенничества с фотографиями в сообщениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».