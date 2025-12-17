Мишустин призвал подготовить новые меры защиты граждан от мошенников
Необходимо приступить к подготовке новых мер для защиты граждан России от мошенников. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На стратегической сессии «О борьбе с кибермошенничеством» он отметил, что защитные меры должны быть максимально эффективными.
«При этом надо создавать такие условия, при которых технологии используются для безопасности людей, а не против них», - подчеркнул глава правительства.
Ранее глава отдела аналитики данных департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Александра Радченко предупредил россиян о новой схеме мошенничества с фотографиями в сообщениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин вручил освободившим Северск участникам СВО медали «Золотая Звезда»
- Россиян предупредили об опасности катания на тюбингах
- В каком возрасте в России становятся большими начальниками
- Мишустин призвал подготовить новые меры защиты граждан от мошенников
- Путин попал в мультсериал «Простоквашино»
- «Моя квартира разрушена!»: В Москве капремонт обернулся для пенсионерки пятимесячным кошмаром
- Больше женщина, чем ведьма: Звезда «Кухни» о своей роли в дарк-фэнтези «Очарованные»
- Как измерение интереса россиян к артистам скажется на молодых музыкантах
- Посла РФ вызвали в МИД Таджикистана после убийства школьника в Одинцово
- Китайский автомобильный люкс уходит из России из-за «чудовищного» утильсбора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru