Мишустин призвал подготовить новые меры защиты граждан от мошенников

Необходимо приступить к подготовке новых мер для защиты граждан России от мошенников. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На стратегической сессии «О борьбе с кибермошенничеством» он отметил, что защитные меры должны быть максимально эффективными.

«При этом надо создавать такие условия, при которых технологии используются для безопасности людей, а не против них», - подчеркнул глава правительства.

Ранее глава отдела аналитики данных департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Александра Радченко предупредил россиян о новой схеме мошенничества с фотографиями в сообщениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: duma.gov.ru
