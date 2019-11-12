Ограничения на крепость пивных напитков могут отменить

Поясняется, что изменения коснутся технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции». На сегодняшний день документ предусматривает, что крепость пивных напитков не может быть выше семи градусов. Однако для пива таких ограничений нет, уточняют Известия.

Убрать ограничение было предложено в связи с тем, что оно препятствует поступлению на российский рынок иностранных пивных напитков выше семи градусов. В частности, речь идет о некоторых сортах бельгийского крафтового пива. Также среди доводов отменить ограничения, был озвучен фактор создания условий для неравной конкуренции, поясняет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что в России могут прекратить производить крафтовое пиво из-за вступления в силу с января 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова в эфире НСН заявила, что речи об исчезновении крафтового пива не идет.

