Роскачество не нашло в России качественных пивных напитков

Роскачество проверило продающиеся в России пивные напитки и пришло к выводу, что ни один из образцов не соответствует ГОСТ по органолептическим показателям, передает RT.

Отмечается, что под пивными напитками производители зачастую маскируют слабоалкогольные коктейли. Это связано с тем, что производство пива, в отличие от слабоалкогольных напитков, не подлежит лицензированию. Кроме того, акцизы на пиво ниже, отмечает Москва 24.

Кроме того, в некоторых образцах обнаружили опасные вещества, такие как мышьяк, ртуть, кадмий, свинец. Также напитки не соответствовали требованиям по содержанию пивного сусла или пива (не меньше 40%), сообщает РЕН ТВ.

