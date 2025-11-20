«Закупят впрок!»: Зачем в Подмосковье ввели ограничение времени продажи спиртного
Ограничительные меры не снизят употребление алкоголя, зато подстегнут развитие нелегального рынка, заявил НСН Игорь Косарев.
Новое ограничение времени продажи спиртного в Подмосковье не поможет в борьбе с алкоголизмом, зато осложнит жизнь предпринимателям и приведет к расцвету нелегальных продаж, заявил НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Мособлдума приняла закон об ограничении времени продажи алкоголя в общепите в многоквартирных домах Подмосковья. Заведения, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов, смогут продавать алкоголь только с 13:00 до 15:00. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Косарев заметил, что инициатива может подстегнуть развитие нелегального рынка спиртного.
«Есть люди, которые с удовольствием купят спиртное в эти два часа, затем откроют свой сайт и будут перепродавать. К ним будет попадать нелегальный непроверенный алкоголь. Будут травить людей. При этом легальные продажи алкоголя на территории региона дают ему поступление акциза в бюджет. Этих денег не будет, потому что продажи будут нелегальными. На мой взгляд, это популистские инициативы, которые не ведут к результату, но создадут дополнительный бесконтрольный рынок. Творчество региональных органов власти, конечно, очень экзотическое. На мой взгляд эти новеллы рано или поздно должны перебраться на федеральный уровень, чтобы принимать взвешенные, продуманные решения», - сказал он.
По словам собеседника НСН, ограничительные меры не помогут решить проблему алкоголизма, при этом лишат предпринимателей денег.
«Существуют проблемы, связанные с демографией. Некоторые злоупотребляют алкоголем. Но, к примеру, 20 лет назад проблема стояла острее. Вырастают молодые люди, которые пьют гораздо меньше. Сейчас мы пьем почти на 45% меньше, чем это было, к примеру, в 1992 году. Жизнь сама по себе это выравнивает. Новые ограничительные меры ни к чему не приведут, люди не станут пить меньше. Только меры, связанные с созданием досуга, качества жизни, карьеры, семьи способствуют уменьшению употребления алкоголя. Ограничительные меры лишают дохода людей, которые открывали точку общепита. В этом конкретном случае уверен, что тысячи людей, которые инвестировали деньги и таким образом кормят свои семьи, окажутся без инвестиций и работы. Ведь нельзя работать два часа в день. Подобная идея ничего общего с интересами людей не имеет», - уточнил Косарев.
Ранее сообщалось, что потребление спиртного в России в октябре 2025 года обновило минимум за 26 лет и составило 7,74 л алкоголя на человека, следует из опубликованных данных Минздрава РФ. Это на 5% меньше, чем в октябре 2024 года.
При этом психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал «Радиоточке НСН», что статистика по заболеваниям алкогольной зависимостью за последнее время не улучшилась, а сокращение потребления алкоголя в регионах страны скорее связано с сокращением численности населения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Закупят впрок!»: Зачем в Подмосковье ввели ограничение времени продажи спиртного
- Дешевле, чем Сочи: Как сэкономить на свадебной церемонии за границей
- Экс-депутат Рады оценил вероятность отставки Ермака из-за коррупционного скандала
- Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ
- В Книжном союзе призвали запретить продавать детям роман «Оно»
- Россиянам рассказали, какой будет минимальная страховая пенсия в 2026 году
- «Это монстр!»: Почему отечественные производители не смогли заменить IKEA
- Мишустин: В 2025 году регионы получат 4,5 тысячи единиц общественного транспорта
- Лукашенко ждет от США отмены санкций за помощь в переговорах с Москвой
- Госдума утвердила бюджет на три года и пакет налоговых изменений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru