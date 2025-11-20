«Закупят впрок!»: Зачем в Подмосковье ввели ограничение времени продажи спиртного

По словам собеседника НСН, ограничительные меры не помогут решить проблему алкоголизма, при этом лишат предпринимателей денег.

«Существуют проблемы, связанные с демографией. Некоторые злоупотребляют алкоголем. Но, к примеру, 20 лет назад проблема стояла острее. Вырастают молодые люди, которые пьют гораздо меньше. Сейчас мы пьем почти на 45% меньше, чем это было, к примеру, в 1992 году. Жизнь сама по себе это выравнивает. Новые ограничительные меры ни к чему не приведут, люди не станут пить меньше. Только меры, связанные с созданием досуга, качества жизни, карьеры, семьи способствуют уменьшению употребления алкоголя. Ограничительные меры лишают дохода людей, которые открывали точку общепита. В этом конкретном случае уверен, что тысячи людей, которые инвестировали деньги и таким образом кормят свои семьи, окажутся без инвестиций и работы. Ведь нельзя работать два часа в день. Подобная идея ничего общего с интересами людей не имеет», - уточнил Косарев.

Ранее сообщалось, что потребление спиртного в России в октябре 2025 года обновило минимум за 26 лет и составило 7,74 л алкоголя на человека, следует из опубликованных данных Минздрава РФ. Это на 5% меньше, чем в октябре 2024 года.

При этом психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал «Радиоточке НСН», что статистика по заболеваниям алкогольной зависимостью за последнее время не улучшилась, а сокращение потребления алкоголя в регионах страны скорее связано с сокращением численности населения.

