Россия и Китай провели консультации по вопросам ПРО

В ведомстве указали, что обсуждались дестабилизирующие факторы, которые создают стратегические риски как для глобальной, так и региональной безопасности, а также пути их минимизации.

«Стороны выразили обоюдное удовлетворение уровнем и качеством взаимодействия... подтвердили нацеленность на их дальнейшее укрепление», - говорится в сообщении.

Ранее Россия и Китай подписали новую дорожную карту по совместимости ГЛОНАСС и Beidou, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».