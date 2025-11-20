Россия и Китай провели консультации по вопросам ПРО

Россия и Китай провели консультации по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщет RT.

В ведомстве указали, что обсуждались дестабилизирующие факторы, которые создают стратегические риски как для глобальной, так и региональной безопасности, а также пути их минимизации.

«Стороны выразили обоюдное удовлетворение уровнем и качеством взаимодействия... подтвердили нацеленность на их дальнейшее укрепление», - говорится в сообщении.

Ранее Россия и Китай подписали новую дорожную карту по совместимости ГЛОНАСС и Beidou, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
