Россиянам рассказали, как выгодно провести корпоратив в 2025 году
Чтобы выгодно провести корпоратив в 2025 году главное не торопиться с выбором площадок и тщательно обговаривать условия. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист Илья Русяев.
Он отметил, что следует заранее обговорить с кафе или рестораном все условия, в том числе расходы, которые будут удержаны. Если при этом менеджер начинает «юлить и торопить», то лучше присмотреться к другой площадке.
Аналогичным образом следует действовать в отношении так называемых сборов «за обслуживание», то есть за работу официантов, и пробковых сборов, когда клиент приносит свой алкоголь. Эти суммы также должны быть прописаны в договоре, в противном случае будет навязанной услугой и от её оплаты можно отказаться.
«При первых переговорах стоит задавать прямые вопросы. Любая фраза «да ладно, разберемся на месте» – тревожный сигнал», — заключил юрист.
Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что певец Шура (Александр Медведев) стал одним из самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России заявили о наработках по автоматизации экзаменов на права
- Россиянам рассказали, как выгодно провести корпоратив в 2025 году
- «Только не спиртом!»: Туристов научили, что делать при укусе медузы
- Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
- «Закупят впрок!»: Зачем в Подмосковье ввели ограничение времени продажи спиртного
- Дешевле, чем Сочи: Как сэкономить на свадебной церемонии за границей
- Экс-депутат Рады оценил вероятность отставки Ермака из-за коррупционного скандала
- Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ
- В Книжном союзе призвали запретить продавать детям роман «Оно»
- Россиянам рассказали, какой будет минимальная страховая пенсия в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru