Россиянам рассказали, как выгодно провести корпоратив в 2025 году

Он отметил, что следует заранее обговорить с кафе или рестораном все условия, в том числе расходы, которые будут удержаны. Если при этом менеджер начинает «юлить и торопить», то лучше присмотреться к другой площадке.

Аналогичным образом следует действовать в отношении так называемых сборов «за обслуживание», то есть за работу официантов, и пробковых сборов, когда клиент приносит свой алкоголь. Эти суммы также должны быть прописаны в договоре, в противном случае будет навязанной услугой и от её оплаты можно отказаться.

«При первых переговорах стоит задавать прямые вопросы. Любая фраза «да ладно, разберемся на месте» – тревожный сигнал», — заключил юрист.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что певец Шура (Александр Медведев) стал одним из самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

