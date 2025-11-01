Россиян предупредили о росте акцизов на алкоголь с января 2026 года
Значительное повышение акцизов на алкоголь ожидается с 1 января 2026 года. В частности, законопроект предполагает увеличение ставки для игристых вин на 8,9%, сообщает портал СМИ2.
Таким образом, с января бутылка «Советского» шампанского или импортного напитка Prosecco может стать дороже на 100-200 рублей.
При этом ради компенсации последующих издержек розничные сети планируют отказаться от предновогодних скидок. По словам коммерческого директора дистрибьюторской компании Алексея Воронина, вместо снижения цен перед праздниками на 15-20% постепенное повышение стоимости шампанского может начаться уже в ноябре.
Сообщается, что поправки к Налоговому образу главным образом коснутся продаж импортных напитков, поскольку иностранные производители не вправе вернуть часть акциза, а сумма налога остается в конечной цене продукта.
Однако и потребители отечественного шампанского ощутят на себе серьезное повышение цен, отметил гендиректор торгового дома «Абрау» Николай Королев, назвавший нововведение «ударом по среднему чеку».
Всего игристые и тихие вина подорожают минимум на 20%, убежден сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев. По его словам, производители заложат рост акцизов в отпускные цены заранее, стоит учитывать и другие повышающие налогообложение инициативы, которые затронут весь производственный цикл.
По мнению участников рынка, следует уже сейчас закупать игристые вина для праздничного стола и выбирать отечественную продукцию, которая меньше зависит от валютного курса, а логистика российских брендов короче. Такие производители, как «Мысхако», «ВедерниковЪ» и «Абрау-Дюрсо» уже заверили, что не будут повышать цены до конца года.
Эксперты напомнили, что похожая ситуация уже наблюдалась в конце 2019 года, когда россияне массового скупали алкоголь перед повышением акцизов и введением маркировки алкоголя в 2020 году.
Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев заявил, что шампанское к Новом угоду может стоить дешевле, чем сегодня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
