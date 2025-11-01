Россиян предупредили о росте акцизов на алкоголь с января 2026 года

Значительное повышение акцизов на алкоголь ожидается с 1 января 2026 года. В частности, законопроект предполагает увеличение ставки для игристых вин на 8,9%, сообщает портал СМИ2.

Таким образом, с января бутылка «Советского» шампанского или импортного напитка Prosecco может стать дороже на 100-200 рублей.

При этом ради компенсации последующих издержек розничные сети планируют отказаться от предновогодних скидок. По словам коммерческого директора дистрибьюторской компании Алексея Воронина, вместо снижения цен перед праздниками на 15-20% постепенное повышение стоимости шампанского может начаться уже в ноябре.