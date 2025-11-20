Гигантский протуберанец не вызовет каких-либо проявлений на Земле, потому что он оторвался от противоположной стороны Солнца, заявил НСН директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Гигантский протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Его уже назвали «царем-протуберанцем» - одним из крупнейших за всю историю, сообщают астрономы Российской академии наук.