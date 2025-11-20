Ученый заверил, что гигантский «царь-протуберанец» не опасен
Когда Солнце входит в период своей максимальной активности, то вспышек и выбросов протуберанцев происходит больше, заявил в беседе с НСН Анатолий Петрукович.
Гигантский протуберанец не вызовет каких-либо проявлений на Земле, потому что он оторвался от противоположной стороны Солнца, заявил НСН директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Гигантский протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Его уже назвали «царем-протуберанцем» - одним из крупнейших за всю историю, сообщают астрономы Российской академии наук.
Петрукович заверил, что на климате Земли выброс Солнцем протуберанца никак не скажется.
«Этот протуберанец каких-либо проявлений на Земле не вызовет, потому что он оторвался от противоположной стороны Солнца. До нас он никак не долетит. Он просто большой и всё. Бывает поменьше, а бывает побольше. Солнце большое и протуберанец большой относительно Земли. Когда Солнце входит в свой период максимальной активности, то вспышек и выбросов протуберанцев происходит больше. Сейчас у звезды именно такой период. На климат Земли это никак не повлияет», - пояснил учёный.
Ранее учёные назвали последствия от мощнейшего удара солнечной плазмы по Земле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
