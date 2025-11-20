74-ый по счету конкурс проходит в Таиланде под девизом «Сила Любви» («The Power of Love»). В октябре 2025 года 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья победила в конкурсе «Мисс Россия — 2025». Теперь красавица представляет Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде. Всего в конкурсе принимают участие 134 девушки из разных уголков планеты. Их ждут традиционные дефиле в национальных костюмах, купальниках и роскошных вечерних платьях. Венза поделилась сложностями подготовки к конкурсу.

«Для меня важно показать Россию современной, открытой миру и при этом бережно относящейся к своим традициям. Основная идея, которую я хочу донести, — это ценность культурного диалога, уважения и взаимопонимания между людьми. В моем выступлении будут элементы, которые аккуратно отсылают к российской культуре. Подготовка к «Мисс Вселенная» — это не только тренировки и расписание, это целый спектр эмоций, которые меняются буквально каждый день. Каждое утро просыпаешься с легким трепетом: "Сегодня я на шаг ближе к сцене". Это приятное, но очень ощутимое напряжение. График плотный: тренировки, репетиции, интервью, примерки. В течение дня проходят фотосессии, промо-съемки, встречи со СМИ и партнерами конкурса, а между этим — примерки вечерних платьев. Самое сложное — совмещать физическую усталость, психологическое давление и ответственность за представление своей страны», — сказала собеседница НСН.

Прямой эфир финала конкурса состоится 21 ноября 2025 года на телеканале Romance. Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» 2024 года стала Шанис Паломе из Нидерландов. Она стала первой представительницей своей страны, завоевавшей титул Miss Universe за всю историю конкурса, отмечает «Радиоточка НСН».

В этом году же скандалы вокруг конкурса не утихают. Недавно, например, стало известно, что несколько членов жюри «Мисс Вселенная» покинули свои посты после информации о тайных судьях, среди которых, как выяснилось, был миллиардер — жених участницы из Парагвая. Организаторы уже признали существование «специального комитета».

