Союз журналистов России осудил запрет на указание национальности в СМИ
Указание или замалчивание национальности преступников в СМИ вряд ли повлияет на уровень безопасности в стране, считает глава СЖР Владимир Соловьев.
Журналистское сообщество не поддерживает любые ограничения на работу СМИ, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее парламент Чечни внес в Госдуму предложение запретить СМИ упоминать национальность преступников, объяснив это «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации».
«Возможно, законопроект и будет принят, но Союз журналистов против любых ограничений СМИ, против любых запрещений. Нас ограничивают в том, что может говорить журналист, только Гражданский и Уголовный кодексы. В данном случае решение принимает сам журналист или редакция, если такая редакционная политика у этого издания. В целом, громко было бы сказано, что это покушение на свободу слова в СМИ, однако это некоторое ограничение свободы слова, это может быть так расценено», - отметил глава СЖР.
По словам Соловьева, маловероятно, что подобная инициатива повлияет на уровень преступности.
«Пока еще закон не принят, естественно, мы будем изучать ситуацию. Но я уже не раз говорил в интервью, что мы против любых ограничений. Повлияет ли это на уровень безопасности? В данном случае вопрос скорее к юристам и тем, кто изучает статистику преступлений. Я не думаю, что это как-то изменит ситуацию», - заключил журналист.
При этом ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал СМИ указывать национальность как преступников, так и людей, которые совершили хорошие поступки.
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