Кремль закроют для посетителей с 7 по 9 мая из-за праздничных мероприятий
Московский Кремль закроют на время подготовки и проведения Парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой Федеральной службы охраны (ФСО).
Посетители не смогут попасть не только внутрь Кремля, но и в Александровский сад. Уточняется, что ограничения будут действовать три дня с 7 по 9 мая.
Ведомство также предупредило москвичей и гостей столицы, что 10 мая отменена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади. Это также связано с подготовкой к праздничным мероприятиям.
Ранее прокуратура Москвы предупредила, что гражданам грозит административная и уголовная ответственность за несанкционированный запуск любых летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru