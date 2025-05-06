Кремль закроют для посетителей с 7 по 9 мая из-за праздничных мероприятий

Московский Кремль закроют на время подготовки и проведения Парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой Федеральной службы охраны (ФСО).

В Москве введут ограничения на проезд и мобильный интернет с 7 по 9 мая

Посетители не смогут попасть не только внутрь Кремля, но и в Александровский сад. Уточняется, что ограничения будут действовать три дня с 7 по 9 мая.

Ведомство также предупредило москвичей и гостей столицы, что 10 мая отменена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади. Это также связано с подготовкой к праздничным мероприятиям.

Ранее прокуратура Москвы предупредила, что гражданам грозит административная и уголовная ответственность за несанкционированный запуск любых летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Парад ПобедыФСОКремльБезопасность

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