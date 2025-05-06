Кремль закроют для посетителей с 7 по 9 мая из-за праздничных мероприятий

Посетители не смогут попасть не только внутрь Кремля, но и в Александровский сад. Уточняется, что ограничения будут действовать три дня с 7 по 9 мая.

Ведомство также предупредило москвичей и гостей столицы, что 10 мая отменена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади. Это также связано с подготовкой к праздничным мероприятиям.

Ранее прокуратура Москвы предупредила, что гражданам грозит административная и уголовная ответственность за несанкционированный запуск любых летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы, напоминает НСН.



