В Москве может быть ограничен доступ в Интернет из-за мер безопасности в праздники
Граждане могут столкнуться с ограничениями доступа к сети Интернет в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий, сообщил ТАСС.
Как уточняет информагентство, соответствующее СМС-сообщение РСЧС получил его корреспондент.
«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», - следует из сообщения.
Ранее клиенты основных мобильных операторов связи, таких как «Ростелеком», «Билайн», «Мегафон» и МТС пожаловались на плохое качество сети и массовые сбои, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне назвали охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями
- Песков заявил о готовности России к взаимовыгодным отношениям со всеми странами
- Проезд по трассе «Нева» до Солнечногорска будет бесплатным 9 Мая
- Россиянам пообещали зарплату в 133 тысячи рублей к 2028 году
- Три человека погибли в результате атак дронов ВСУ в двух районах Курской области
- Столичные полицейские задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
- Мацуев дал юбилейный концерт в Дубайской опере
- В Подольске обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили
- В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7
- Теплоходы столкнулись в центре Петербурга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru