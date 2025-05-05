В Москве может быть ограничен доступ в Интернет из-за мер безопасности в праздники

Граждане могут столкнуться с ограничениями доступа к сети Интернет в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий, сообщил ТАСС.

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Как уточняет информагентство, соответствующее СМС-сообщение РСЧС получил его корреспондент.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», - следует из сообщения.

Ранее клиенты основных мобильных операторов связи, таких как «Ростелеком», «Билайн», «Мегафон» и МТС пожаловались на плохое качество сети и массовые сбои, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БезопасностьИнтернет

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