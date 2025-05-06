В Москве введут ограничения на проезд и мобильный интернет с 7 по 9 мая

В Москве ограничат проезд общественного транспорта и мобильный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Москвичам рассказали, для какой защиты будут отключать мобильную связь

Уточняется, что возможные изменения связаны с празднованием 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что официальные мероприятия посетит множество иностранных делегаций самого высокого уровня. Меры предосторожности были запланированы ради обеспечения безопасности гостей.

Пресс-служба также заявила, что москвичам не стоит верить непроверенным слухам. Все изменения и анонсы будут публиковаться на официальных информационных ресурсах города Москвы.

Ранее сообщалось, что Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) рассылала жителям столицы СМС о возможных ограничениях связи в дни майских праздников, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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