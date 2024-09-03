«Оградить от опеки»: Митрополит Владимир рассказал, как поднять демографию в РФ

Помимо этого, митрополит призвал обратить внимание на ситуацию с абортами в частных клиниках, которая, по его мнению, также не способствует улучшению демографической ситуации.

«Для того, чтобы демографическая ситуация в стране улучшалась, наряду с мерами материальной поддержки должно быть и внимание государства, и внимание общества к тем проблемам молодой семьи, с которыми они сталкиваются. Мы сегодня в рамках сессии говорили о том, что нам нужно переломить тенденцию, когда у нас количество абортов значительно высоко. Мы говорим о том, что жизнь человеческой души, и в целом человек, очень ценна, поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы как минимум в частных медицинских учреждениях уходила практика совершения абортов. Это такая серая сфера, которая не всегда поддается анализу органов государственной власти по линии медицинского обслуживания», - подытожил собеседник НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала НСН о доступных для семей с детьми мерах господдержки.

