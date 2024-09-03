«Оградить от опеки»: Митрополит Владимир рассказал, как поднять демографию в РФ

Чтобы повысить рождаемость, нужно вести правильную просветительскую деятельность и популяризировать многодетные семьи, заявил корреспонденту НСН митрополит Владимир.

Молодые семьи сегодня необходимо оградить от чрезмерного внимания органов опеки, действия которых иногда могут нанести даже вред членам семьи. Об этом корреспонденту НСН заявил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (Михаил Самохин) на полях Восточного экономического форума.

«Для увеличения демографии должна вестись, конечно, активная просветительская деятельность, которая бы способствовала популяризации многодетных семей, потому что церковь говорит о том, что ребенок является подтверждением благословения Божьего на семье. Необходимо также наши молодые семьи как-то оградить от чрезмерного внимания органов опеки, которые иногда нарушают некий семейный суверенитет, и не всегда действия таких органов идут на пользу членам семьи», - отметил он.
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Помимо этого, митрополит призвал обратить внимание на ситуацию с абортами в частных клиниках, которая, по его мнению, также не способствует улучшению демографической ситуации.

«Для того, чтобы демографическая ситуация в стране улучшалась, наряду с мерами материальной поддержки должно быть и внимание государства, и внимание общества к тем проблемам молодой семьи, с которыми они сталкиваются. Мы сегодня в рамках сессии говорили о том, что нам нужно переломить тенденцию, когда у нас количество абортов значительно высоко. Мы говорим о том, что жизнь человеческой души, и в целом человек, очень ценна, поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы как минимум в частных медицинских учреждениях уходила практика совершения абортов. Это такая серая сфера, которая не всегда поддается анализу органов государственной власти по линии медицинского обслуживания», - подытожил собеседник НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала НСН о доступных для семей с детьми мерах господдержки.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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