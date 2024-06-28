Останина назвала ущемлением прав инициативу о снижении сроков аборта
Инициатива о снижении сроков аборта является ущемлением прав женщин, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Она напомнила, что прерывание беременности безопасно на сроке до 12 недель, это медицинские данные, передает NEWS.ru.
Депутат уверена, что улучшать демографическую ситуацию в стране нужно не запретительными мерами, а дополнительной поддержкой.
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Сейчас этот срок составляет 12 недель, депутаты предлагают сократить его до девяти недель.
Также депутаты в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. Он подчеркнул, что об этой инициативе говорят давно, а о важности этого решения сообщают не только депутаты, но и российские врачи, передает «Радиоточка НСН».
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