Как защититься от мошенников, звонящих на домашний телефон
Не все операторы могут блокировать мошеннические звонки на стационарных телефонах, заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Мошенники переключаются с мобильных телефонов на стационарные, так как им перекрыли кислород, а домашние телефоны более беззащитны, но и процент пользователей там меньше, заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Новым трендом киберпреступности за последние две недели стали звонки мошенников на домашние стационарные телефоны жертв. Об этом «Известиям» рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Муртазин объяснил, почему так происходит.
«Сегодня стационарные телефоны более беззащитны, так как операторы со своей стороны не могут сообщить, например, о спаме в таком случае. Если говорить о том, как это используется на практике, система «Антифрод» у всех мобильных операторов отслеживает подобные звонки. Некоторые операторы оказывают услуги и мобильной, и стационарной связи, например, МТС и МГТС. В их случае такие звонки просто не проходят, потому что система работает на все номера. У кого-то такой системы нет, но и проблема не такая большая. На городские номера не так часто звонят, пользуется ими небольшой процент населения», - отметил он.
По его словам, меры борьбы с мошенниками приводят к снижению количества ложных звонков.
«Мошенники туда выдавливаются за счет того, что на мобильных сетях им перекрыли кислород, они не могут пользоваться этим так, как раньше. Самое главное сегодня – это то, что мошенники не получают номера, с которых могут звонить, с зарубежных они звонить не могут. Количество мошеннических звонков снизилось, количество успешных таких звонков снизилось еще больше», - добавил собеседник НСН.
Главный шаг, который необходимо предпринять, чтобы снизить масштабы телефонного мошенничества в России, - это поднять стоимость звонка. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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