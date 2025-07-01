«Сегодня стационарные телефоны более беззащитны, так как операторы со своей стороны не могут сообщить, например, о спаме в таком случае. Если говорить о том, как это используется на практике, система «Антифрод» у всех мобильных операторов отслеживает подобные звонки. Некоторые операторы оказывают услуги и мобильной, и стационарной связи, например, МТС и МГТС. В их случае такие звонки просто не проходят, потому что система работает на все номера. У кого-то такой системы нет, но и проблема не такая большая. На городские номера не так часто звонят, пользуется ими небольшой процент населения», - отметил он.

По его словам, меры борьбы с мошенниками приводят к снижению количества ложных звонков.

«Мошенники туда выдавливаются за счет того, что на мобильных сетях им перекрыли кислород, они не могут пользоваться этим так, как раньше. Самое главное сегодня – это то, что мошенники не получают номера, с которых могут звонить, с зарубежных они звонить не могут. Количество мошеннических звонков снизилось, количество успешных таких звонков снизилось еще больше», - добавил собеседник НСН.

Главный шаг, который необходимо предпринять, чтобы снизить масштабы телефонного мошенничества в России, - это поднять стоимость звонка. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

