Одуматься и «пересидеть». Продление карантина связали с поведением россиян

Впрочем, такая динамика говорит лишь о том, что пик заболеваемости пока не достигнут, о чёс предупреждали и специалисты, и математические модели: дневные максимумы ожидаются именно в первую декаду мая, после чего ситуация, вероятно, стабилизируется. Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на днях сообщил журналистам, что снижение заболеваемости может произойти в июне.

Облечённые федеральными полномочиями врачи, глядя на цифры, пока очень осторожно высказываются на тему ограничительных мер. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» накануне предположила, что если россияне начнут нарушать карантин на майских праздниках, то к 12 мая станет очевидно, что меры нужно усиливать. Она не исключила, что сидеть в самоизоляции придётся «как минимум до июня».

«А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», - цитирует Попову «Интерфакс».

Часть ограничений может остаться даже до тех пор, пока не будет разработана вакцина или иные эффективные средства медикаментозной профилактики, сказал со своей стороны глава Минздрава Михаил Мурашко. Какие именно, он не уточнил.

За ужесточение карантинных мер выступил главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов. Он связал рост заболеваемости в последние дни не только с увеличением ПЦР-тестирования, но и с недостаточной дисциплинированностью граждан. Массовые нарушения приведут к росту смертности, предупредил он.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что шанс на смягчение режима самоизоляции после 12 мая всё же остаётся. Всё зависит от того, как россияне будут соблюдать ограничение в ближайшие дни, пояснил он.

«Время ещё есть, и, если мы одумаемся, может получиться так, что после 12 мая власть, наоборот, начнёт отпускать ситуацию. Но пока по первым трем дням затяжных майских выходных этого не скажешь», - отметил Онищенко.

По данным «Яндекса», с 1 по 3 мая индекс самоизоляции в Москве составлял 3,5 балла из 5, притом что в предыдущие выходные он был несколько выше. В Санкт-Петербурге показатель в начале мая колебался с 3,1 до 3,4 балла, в Казани — с 2,7 до 3 баллов, в Екатеринбурге с 3 до 3,2 балла, в Нижнем Новгороде составлял 3,1-3,2 балла. По предложенной классификации это означает, что на улицах было много людей.

