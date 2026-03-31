«Революция зумеров»: Почему молодежь массово переходит в «Одноклассники»
Главный тренд для молодежи прямо сейчас — это регистрация в социальной сети, которой пользуются люди старшего поколения, заявил НСН Василий Черный.
«Одноклассники» традиционно ориентируется на возрастную аудиторию, но приток молодежи может изменить ситуацию, рассказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный в беседе с НСН.
Соцсеть «Одноклассники» получила заметный приток молодой аудитории — во второй половине февраля число регистраций и восстановлений профилей выросло на 15–20% по сравнению с предшествующими неделями, при этом основную долю обеспечили пользователи 18–25 лет. Об этом сообщили «Известия». Черный подтвердил интерес у молодежи к социальной сети.
«Такое явление есть. Общий тренд состоит в том, что зумеры сейчас проявляют заметный интерес. Для них интересно опробовать форматы, которые там есть. В этой сети есть современные видеосервисы, так что это некий флешмоб: “Можем ли мы сделать TikTok из “Одноклассников” или нет?”. Не могу сказать, что это заметным образом сказывается на общих показателях социальной сети, но приток молодежи есть. Сложно сказать, останется ли она там надолго — пока это любопытство. Изначально одним из ключевых факторов выбора соцсети, где молодежь хотела присутствовать, это соцсеть, в которой нет родителей. Сейчас ситуация изменилась, потому зумеры подросли, и у них уже другая фаза отношений с родителями. Встреча с родственниками в социальной сети не является больше препятствием» , — указал он.
Черный добавил, что драйверов для наплыва зумеров в «Одноклассники» могут стать блогеры.
«"Одноклассники" сейчас называют себя социальной сетью серебряного возраста, потому что основная категория пользователей — это люди старшего поколения с доминированием женщин. При этом они там очень активны, особенно в сообществах по популярным темам: еда, кулинария. Очень активная аудитория. В основном в формате пабликов сообществ. Теоретически, здесь может произойти революция зумеров, поскольку “Одноклассники” — развивающаяся социальная сеть, которая не прошла свой пик. Сюда могут прийти блогеры, инфлюенсеры и подтянуть свою аудиторию. Они ищут себе новые площадки, кто-то присматривается к VK, кто-то к “Дзену” — российские площадки весьма востребованы, потому что они все немножко разные», — отметил он.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер назвал в эфире НСН минусы южнокорейского мессенджера KakaoTalk.
