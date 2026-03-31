«Одноклассники» традиционно ориентируется на возрастную аудиторию, но приток молодежи может изменить ситуацию, рассказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный в беседе с НСН.

Соцсеть «Одноклассники» получила заметный приток молодой аудитории — во второй половине февраля число регистраций и восстановлений профилей выросло на 15–20% по сравнению с предшествующими неделями, при этом основную долю обеспечили пользователи 18–25 лет. Об этом сообщили «Известия». Черный подтвердил интерес у молодежи к социальной сети.