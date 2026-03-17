Если не накручивать: Как блогерам набрать подписчиков в MAX
Блогеры, интересные аудитории, никак не привязаны к конкретной соцсети, поскольку популярность обеспечит им трафик на любой площадке, сказал НСН Герман Клименко.
Действительно популярные блогеры, которые интересны своим подписчикам, не столкнутся с рисками на фоне замедления Telegram, поскольку смогут быстро набрать аудиторию в любой соцсети, заявил в пресс-центре НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Предпринимательская деятельность - на свой страх и риск. Сам выбираю, сам зарабатываю. Блогеры – такие же предприниматели. Когда были закрыты темы с экстремистcкими Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), говорили, что в Telegram нельзя зарабатывать. Оказывается, можно. Уверен, что свято место пусто не бывает. Все блогеры, которые действительно привлекают к себе людей, популярны по-настоящему, не купили себе трафик, вообще не зависят от той соцсети, в которой находятся. Придут в MAX, их будут читать в MAX. Например, популярные радиоведущие, которые переходили на другую станцию, перетаскивали за собой аудиторию. Я не вижу у нормальных блогеров каких-то рисков. Да, будет неприятно, но государство не обещает предпринимателям счастья кроме возможности заработать. Да, неудобно, но они перестроятся и будут зарабатывать. Был миллион подписчиков в одном месте, будет и в другом. Возможно, надо вести два канала – в MAX и на другой площадке», - допустил он.
По словам собеседника НСН, тот факт, что накрутка подписчиков в мессенджере MAX сегодня обходится дорого, говорит в пользу его безопасности.
«Накрутка подписчика в Telegram стоит 30 копеек и еще дешевле. В MAX накрутка стоит 8 рублей – есть, чем гордиться. Значит, это достаточно сложно сделать, люди борются. Мошенники всегда будут, вопрос в их количестве», - сказал он.
Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук сообщил «Радиоточке НСН», что ограничения мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube на территории России уничтожат часть отечественного рынка рекламы. По его словам, блогеры и инфлюенсеры не успели подготовиться к уходу с привычных площадок, которые попали под ограничения со стороны Роскомнадзора,
