«Предпринимательская деятельность - на свой страх и риск. Сам выбираю, сам зарабатываю. Блогеры – такие же предприниматели. Когда были закрыты темы с экстремистcкими Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), говорили, что в Telegram нельзя зарабатывать. Оказывается, можно. Уверен, что свято место пусто не бывает. Все блогеры, которые действительно привлекают к себе людей, популярны по-настоящему, не купили себе трафик, вообще не зависят от той соцсети, в которой находятся. Придут в MAX, их будут читать в MAX. Например, популярные радиоведущие, которые переходили на другую станцию, перетаскивали за собой аудиторию. Я не вижу у нормальных блогеров каких-то рисков. Да, будет неприятно, но государство не обещает предпринимателям счастья кроме возможности заработать. Да, неудобно, но они перестроятся и будут зарабатывать. Был миллион подписчиков в одном месте, будет и в другом. Возможно, надо вести два канала – в MAX и на другой площадке», - допустил он.

По словам собеседника НСН, тот факт, что накрутка подписчиков в мессенджере MAX сегодня обходится дорого, говорит в пользу его безопасности.

«Накрутка подписчика в Telegram стоит 30 копеек и еще дешевле. В MAX накрутка стоит 8 рублей – есть, чем гордиться. Значит, это достаточно сложно сделать, люди борются. Мошенники всегда будут, вопрос в их количестве», - сказал он.

Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук сообщил «Радиоточке НСН», что ограничения мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube на территории России уничтожат часть отечественного рынка рекламы. По его словам, блогеры и инфлюенсеры не успели подготовиться к уходу с привычных площадок, которые попали под ограничения со стороны Роскомнадзора,

