«KakaoTalk практически не соответствует современным стандартам защиты данных. Даже если его сравнивать с основной пятеркой популярных мессенджеров, он по безопасности проигрывает, начиная с вопросов шифрования, заканчивая тем, что он все хранит на серверах компании. У мессенджера закрытый код, мы даже не понимаем, что в нем внутри сидит. Люди, которые опасаются за свои данные, видимо, считают, что корейское правительство в этих данных не очень заинтересовано», - отметил он.

Он также подчеркнул, что любой мессенджер недружественной страны может быть заблокирован, если соберет большое число пользователей.

«Я сомневаюсь, что сервис наберет большую популярность у нас. Люди в целом бегают по рынку, изучают различные мессенджеры, в этом хаосе они группируются вокруг чего-то одного. Но проблема всегда в том, что в этих мессенджерах недостаточно людей среди близких, друзей, родственников и так далее. Люди понимают, что это не альтернатива. Поэтому этот временный тренд буквально за неделю спадет. Пока это только эксперименты. Есть предположение, что альтернативу тоже могут заблокировать, если значительная часть людей туда перейдет», - рассказал он.

KakaoTalk — один из старейших мессенджеров, он существует с 2010 года. Сервис позволяет переписываться, отправлять изображения и стикеры, совершать звонки, а также создавать каналы и участвовать в них. По состоянию на 23 марта 2026 года все эти функции, как отмечают пользователи, работают в России без дополнительных технических средств.

