СМИ: В США оценивают риск применения Кубой ударных беспилотников
18 мая 202602:01
Денис Постольский
Американские власти начали оценивать риск применения Кубой ударных беспилотников, сообщает Axios.
Разведывательные данные говорят о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает угрозу со стороны Кубы «из-за развития беспилотной войны».
По данным портала, дроны могут быть использованы для возможного удара по американской базе в Гуантанамо, военным кораблям и по городу Ки-Уэст.
Ранее стало известного, что США начали подготовку к нападению на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
