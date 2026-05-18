СМИ: В США оценивают риск применения Кубой ударных беспилотников

Американские власти начали оценивать риск применения Кубой ударных беспилотников, сообщает Axios.

Куба подтвердила недавние переговоры с делегацией США

Разведывательные данные говорят о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает угрозу со стороны Кубы «из-за развития беспилотной войны».

По данным портала, дроны могут быть использованы для возможного удара по американской базе в Гуантанамо, военным кораблям и по городу Ки-Уэст.

Ранее стало известного, что США начали подготовку к нападению на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
