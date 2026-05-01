Два истребителя столкнулись в воздухе в США
В США два истребителя столкнулись в ходе авиашоу, сообщает Times Now News.
Инцидент произошел в штате Айдахо во время второго дня Gunfighter Skies. Шоу проходит на территории действующей базы Военно-воздушных сил США Маунтим-Хоум. Истребители столкнулись в нескольких километрах от аэродрома. Речь идет о палубных самолетах Super Hornet и Growler.
В социальных сетях появилось видео, на котором один истребитель, выполняя трюк, залетает сверху на другой, коснувшись его нижней частью фюзеляжа. В это время летчики катапультируются, а самолеты падают и взрываются.
Ранее в Китае на репетиции авиашоу столкнулись два летающих автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
