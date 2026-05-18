СМИ: Европу ждет тяжелый период в отношениях с РФ после окончания СВО
Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания специальной военной операции на Украине, сообщает The Foreign Policy.
По данным журнала, как только боевые действия прекратятся, Европейскому союзу предстоит опаснейший период в отношениях с Москвой. Военный потенциал Европы, возможности сдерживания будут слабейшим местом Евросоюза против российской мощи.
Отмечается, что РФ неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. А российский президент Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».
Ранее стало известно, что Германия готовится к возможной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
