Национальный мессенджер Max получил статус соцсети

Российский мессенджер Max получил статус социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Платформе присвоили соответствующий статус 18 марта, пишет RT.

«С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают о себе сведения в Роскомнадзор», - напомнили в службе, подчеркнув, что ведомство ведет реестр регистрации страниц с аудиторией свыше 10 тысяч человек.

Подать заявление на включение каналов в перечень можно на «Госуслугах».

Между тем число зарегистрированных в Max пользователей достигло 100 млн.

