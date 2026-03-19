Национальный мессенджер Max получил статус соцсети
19 марта 202612:51
Российский мессенджер Max получил статус социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Платформе присвоили соответствующий статус 18 марта, пишет RT.
«С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают о себе сведения в Роскомнадзор», - напомнили в службе, подчеркнув, что ведомство ведет реестр регистрации страниц с аудиторией свыше 10 тысяч человек.
Подать заявление на включение каналов в перечень можно на «Госуслугах».
Между тем число зарегистрированных в Max пользователей достигло 100 млн.
