СМИ: Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов

Снижение рождаемости во всем мире связано с распространением смартфонов и высокоскоростной связи, сообщает Financial Times.

По данным издания, уровень рождаемости сокращается быстрее всего в районах, где раньше всего появилась высокоскоростная мобильная связь. Кроме того, снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением там смартфонов.

По словам экспертов, вероятно, что современная цифровая медиа-среда оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений. Половая дисфункция чаще наблюдается у пар, много времени проводящих в социальных сетях.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала способ спасения России от вымирания. По ее словам, необходимо переселить россиян в просторные дома и посадить цветы ради рождаемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Олег Елков/ТАСС
