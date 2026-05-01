СМИ: Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов
Снижение рождаемости во всем мире связано с распространением смартфонов и высокоскоростной связи, сообщает Financial Times.
По данным издания, уровень рождаемости сокращается быстрее всего в районах, где раньше всего появилась высокоскоростная мобильная связь. Кроме того, снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением там смартфонов.
По словам экспертов, вероятно, что современная цифровая медиа-среда оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений. Половая дисфункция чаще наблюдается у пар, много времени проводящих в социальных сетях.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала способ спасения России от вымирания. По ее словам, необходимо переселить россиян в просторные дома и посадить цветы ради рождаемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов
- Два истребителя столкнулись в воздухе в США
- Белый дом: Денуклеаризация КНДР - общая цель США и Китая
- «Локомотив» взял бронзу РПЛ сезона-2025/26
- Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 36 украинских БПЛА
- Пушилин: Один человек погиб, четверо пострадали в результате атак дронов ВСУ
- Россиянина задержали в Анталье после конфликта с местным жителем
- «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу
- СМИ: Актера Павла Ерлыкова обвиняют в крупном мошенничестве
- Крупный пожар на востоке Москвы ликвидирован на 300 квадратных метрах