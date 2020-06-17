Одной водой зависимость не вылечить. Нарколог посоветовал начать бросать курить с психотерапии
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН прокомментировал заявление о пользе воды в борьбе с потреблениеме табака.
Курильщики могут избавиться от вредной привычки, если будут больше пить воды. Она же поможет избежать головной боли, которая часто возникает при отказе от сигарет, рассказал президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Он отметил, что благодаря потреблению жидкости из организма вымываются полученные от курения ядовитые вещества, а бутылка с водой занимает курящему человеку руки.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН уточнил, что с табачной зависимостью следует бороться с помощью психотерапии, так как это психическое заболевание. При этом он подтвердил положительную, хотя и второстепенную роль в этом здоровых напитков и продуктов.
«Конечно, вода полезна тем людям, кто хочет бросить курить. Есть такой подход, основанный на поведенческой психотерапии, основанный на принципе "не брать в руки сигареты". Рано или поздно люди бросают курить таким образом. Количество попыток бросить перейдет в качество. Здесь не важно, чем занимать руки - держать бутылку с водой, или пить ее. В любом случае, это полезнее, чем пить что-то еще. Вода выводит и токсины. Но зависимость - это заболевание психическое. Продуктами питания, средствами это не лечится. Здесь нужен комплексный подход. Начинается лечение с психотерапевтических процедур, направленных на создание мотивации к изменению жизненного стереотипа. Каждый человек, который однажды взял в руки сигарету, не планировал делать это в течение всей жизни, каждый день, употреблять никотин пачками. Осознание пагубности должно сподвигать людей изменить тот образ жизни, который образовался благодаря свойству никотина вызывать зависимость. Так что в первую очередь, это психотерапия, мотивация, а во вторую - уже здоровые напитки и продукты», - констатировал он.
Ранее сообщалось, что курение вызывает тяжёлое поражение лёгких, а употребление алкоголя снижает иммунитет и нарушает синтез веществ в печени, делая организм более уязвимым к коронавирусу, заявляют специалисты. В Роспотребнадзоре также отметили, что COVID-19 чаще вызывает осложнения именно у курильщиков.
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