Одной водой зависимость не вылечить. Нарколог посоветовал начать бросать курить с психотерапии

«Конечно, вода полезна тем людям, кто хочет бросить курить. Есть такой подход, основанный на поведенческой психотерапии, основанный на принципе "не брать в руки сигареты". Рано или поздно люди бросают курить таким образом. Количество попыток бросить перейдет в качество. Здесь не важно, чем занимать руки - держать бутылку с водой, или пить ее. В любом случае, это полезнее, чем пить что-то еще. Вода выводит и токсины. Но зависимость - это заболевание психическое. Продуктами питания, средствами это не лечится. Здесь нужен комплексный подход. Начинается лечение с психотерапевтических процедур, направленных на создание мотивации к изменению жизненного стереотипа. Каждый человек, который однажды взял в руки сигарету, не планировал делать это в течение всей жизни, каждый день, употреблять никотин пачками. Осознание пагубности должно сподвигать людей изменить тот образ жизни, который образовался благодаря свойству никотина вызывать зависимость. Так что в первую очередь, это психотерапия, мотивация, а во вторую - уже здоровые напитки и продукты», - констатировал он.

Ранее сообщалось, что курение вызывает тяжёлое поражение лёгких, а употребление алкоголя снижает иммунитет и нарушает синтез веществ в печени, делая организм более уязвимым к коронавирусу, заявляют специалисты. В Роспотребнадзоре также отметили, что COVID-19 чаще вызывает осложнения именно у курильщиков.



