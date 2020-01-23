Ценам на сигареты в России предсказали рост
Специалисты Аналитического центра при правительстве РФ прогнозируют повышение цен на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году. Они считают, что цены увеличатся почти на четверть, пишут «Известия».
Причинами подорожания станут дополнительные затраты производителей на маркировку сигарет и повышение акцизов.
На данный момент в среднем пачка сигарет в России стоит 115 рублей, из них минимум 64 рубля составляют налоги, отмечает Ura.ru.
С 1 марта 2019 года стала обязательной маркировка табачной продукции. Затраты производителей на это окажут влияние на конечную цену сигарет, передает RT. Маркировка призвана снизить долю контрафакта на табачном рынке.
Кроме того, с нынешнего года акцизы для сигарет выросли на 4%, составив 1966 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчётной стоимости.
Ранее телеведущая, профессор Елена Малышева поспорила в эфире НСН с главным редактором отраслевого информагентства «Русский табак» Максимом Королевым об экономии на лечении курильщиков.
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