Ценам на сигареты в России предсказали рост

23 января 202010:07

Специалисты Аналитического центра при правительстве РФ прогнозируют повышение цен на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году. Они считают, что цены увеличатся почти на четверть, пишут «Известия».

Причинами подорожания станут дополнительные затраты производителей на маркировку сигарет и повышение акцизов.

На данный момент в среднем пачка сигарет в России стоит 115 рублей, из них минимум 64 рубля составляют налоги, отмечает Ura.ru.

С 1 марта 2019 года стала обязательной маркировка табачной продукции. Затраты производителей на это окажут влияние на конечную цену сигарет, передает RT. Маркировка призвана снизить долю контрафакта на табачном рынке.

Россияне готовы вернуться к обычным сигаретам в случае запрета на вейпы

Кроме того, с нынешнего года акцизы для сигарет выросли на 4%, составив 1966 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчётной стоимости.

Ранее телеведущая, профессор Елена Малышева поспорила в эфире НСН с главным редактором отраслевого информагентства «Русский табак» Максимом Королевым об экономии на лечении курильщиков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ТабакСигаретыЭлектронные Сигареты