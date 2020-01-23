Ценам на сигареты в России предсказали рост

Специалисты Аналитического центра при правительстве РФ прогнозируют повышение цен на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году. Они считают, что цены увеличатся почти на четверть, пишут «Известия».

Причинами подорожания станут дополнительные затраты производителей на маркировку сигарет и повышение акцизов.

На данный момент в среднем пачка сигарет в России стоит 115 рублей, из них минимум 64 рубля составляют налоги, отмечает Ura.ru.

С 1 марта 2019 года стала обязательной маркировка табачной продукции. Затраты производителей на это окажут влияние на конечную цену сигарет, передает RT. Маркировка призвана снизить долю контрафакта на табачном рынке.