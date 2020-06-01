Курящих и пьющих отнесли к группе риска по COVID-19
Курение вызывает тяжёлое поражение лёгких, а употребление алкоголя снижает иммунитет и нарушает синтез веществ в печени, делая организм более уязвимым к коронавирусу COVID-19. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
Он категорически отверг любые попытки представить алкоголь и табак как некое «спасение» от коронавируса. Курящих и пьющих граждан, наоборот, нужно включать в группу риска наряду с пожилыми и хронически больными, поскольку вредные привычки провоцируют более тяжёлое протекание болезни, подчеркнул Демин.
Ранее в Роспотребнадзоре также заявили, что у курильщиков коронавирус чаще вызывает осложнения. «Пассивное» курение в данном случае тоже вредно, говорят специалисты.
По данным Роспотребнадзора, 27% населения европейской части страны употребляет табак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru