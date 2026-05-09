Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» показали на параде в Москве

В ходе телевизионной трансляции парада ко Дню Победы в Москве был продемонстрирован новейший российский зенитно‑ракетный комплекс (ЗРК) С‑500 «Прометей».

Диктор подчеркнул, что комплекс обладает уникальными возможностями по высотному перехвату как баллистических, так и аэродинамических целей.

Кроме того, в рамках трансляции парада на Красной площади впервые показали работу военнослужащих Вооружённых сил России, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции.

9 мая в России отмечают День Победы — один из важнейших государственных праздников, посвящённый разгрому нацистской Германии в Великой Отечественной войне. О безоговорочной капитуляции Германии было объявлено по радио именно 9 мая, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
