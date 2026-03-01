«Белый список» Минцифры насчитывает более 120 сервисов
В «белом списке» Минцифры России значатся более 120 сервисов, доступ к которым россияне будут иметь даже в условиях ограничения мобильного интернета, сообщает РИА Новости.
Это соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, ресурсы СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов. В список вошли сервисы маркетплейсов, магазинов, а также сети ресторанов быстрого питания.
Всегда доступными будут платформы федеральных операторов связи, сайт платежной системы «Мир», некоторые онлайн-банки.
Неполноценная работа «белых список» в условиях блокировок в Москве и попадания в них сайтов британских банков — повод для серьезного разбирательства со стороны Минцифры. Об этом НСН заявил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Горячие новости
