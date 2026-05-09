Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Долиной

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За труды в культуре и искусстве» ряда деятелей культуры, в том числе продюсера Сергея Пудовкина — директора певицы Ларисы Долиной. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил актрису Зудину медалью «За труды в культуре и искусстве»

В тексте указа отмечается, что Сергей Николаевич Пудовкин удостоен награды «за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, этой же медалью награждены генеральный продюсер «Кинокомпании Альянс» Максим Королёв, артист‑акробат Росгосцирка Анар Джабраилов и ряд других заслуженных работников сферы культуры, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Тараканов Вадим
ТЕГИ:КультураНаградаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры